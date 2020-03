La WWE, AEW et Impact Wrestling célèbrent tous la Journée internationale de la femme

La WWE, AEW et Impact Wrestling ont tous tweeté ce qui suit aujourd’hui, célébrant aujourd’hui la Journée internationale de la femme:

Joyeux #InternationalWomensDay, @WWEUniverse! ♀️

📸: Sophy Holland

OrePlus à venir ce jeudi! 👀 @CarmellaWWE @BiancaBelairWWE @RheaRipley_WWE @RubyRiottWWE @DanaBrookeWWE @shirai_io #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/mqnJifIlEy

– WWE (@WWE) 8 mars 2020

Happy #InternationalWomensDay pic.twitter.com/nFjw23p0CG

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 8 mars 2020

Aujourd’hui, c’est la Journée internationale de la femme! Rejoignez-nous pour soulever et autonomiser les femmes fortes, talentueuses et créatives de cette génération et marcher vers un monde #genderequal. #YesSheDid # IWD2020 pic.twitter.com/uxO9FieSNT

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 8 mars 2020

