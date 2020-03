La WWE ajoute des matchs étranges à WrestleMania 36

WWE

Le 36e WrestleMania annuel se profile comme l’incarnation la plus unique de l’extravagance emblématique du divertissement sportif de l’histoire. Non seulement cela marquera la première fois que ‘Mania n’a pas lieu devant un public en direct, mais l’événement sera également diffusé sur deux nuits.

Sans les restrictions d’une seule diffusion en direct, les-pouvoirs-en-ligne ont la chance d’être un peu plus, eh bien, créatifs avec la carte de match. Dans l’état actuel des choses, l’événement comportera 13 matchs mais, selon Mike Johnson de PWInsider, ce nombre devrait augmenter dans les prochains jours, car la société ajoutera encore plus de matchs uniques à la carte.

«On m’a dit d’attendre plus de matchs avec WrestleMania, croyez-le ou non. On m’a dit de m’attendre à des matchs aléatoires sorta loufoques annoncés. C’est ce que j’ai dit plus tôt dans la journée. “

Prenez de ce que vous voulez, mais l’idée de matchs «aléatoires» et «loufoques» ne semble certainement pas trop loin compte tenu du type d’événement unique que ce sera. Après tout, nous avons Edge contre Randy Orton dans un match Last Man Standing, tandis que l’épreuve de force de John Cena avec “ The Fiend ” Bray Wyatt devrait avoir une atmosphère de film. Et maintenant, nous avons un match Boneyard entre The Undertaker et AJ Styles … quoi que cela signifie.

Oui, il semble que l’équipe créative envisage de tout jeter au mur juste pour voir ce qui reste, mais avec le championnat intercontinental encore à recevoir une place sur la carte et le match du championnat par équipe SmackDown Tag qui reste à finaliser, on ne peut que se demandent quelles idées «aléatoires» et «loufoques» la WWE a prévues pour eux.

Match de Ring of Fire, quelqu’un?

