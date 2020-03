La WWE annonce 3 matchs pour le SmackDown de la semaine prochaine

WWE.com

La WWE a annoncé trois matchs pour l’épisode de SmackDown de la semaine prochaine, qui (comme les éditions récentes) sera enregistré sur le site Performance Center de la promotion.

Le plus remarquable est un combat en tête-à-tête entre Drew Gulak et Shinsuke Nakamura. Si Gulak remporte celui-là, alors Sami Zayn défendra son titre intercontinental contre nul autre que Daniel Bryan à WrestleMania 36.

Si on donne du temps à Gulak et Naka, ils devraient produire un classique mat, et il en va de même pour celui de Bryan et Sami le 4 ou 5 avril à ‘Mania.

Ailleurs, Alexa Bliss rencontrera Asuka en simple action. Il y a de fortes chances que cela comporte également des implications pour WrestleMania; devrait Bliss battre Asuka, puis s’attendre à ce qu’elle et Nikki Cross soient dans le mix pour les titres des femmes par équipe des Kabuki Warriors.

Enfin, The Usos vs. New Day a été confirmé. Les gagnants de celui-ci feront face à The Miz et John Morrison pour les titres de balises SmackDown à ‘Mania.

La WWE travaille dur pour créer un buzz pour ces épisodes d’arène vide et leur donner un battage médiatique WrestleMania. Ces trois matches ont le potentiel d’être intéressants.