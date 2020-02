La WWE annonce aujourd’hui l’emplacement de WrestleMania 37

WWE / Thomas Wolf, www.foto-tw.de / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

La WWE annoncera officiellement l’emplacement de WrestleMania 37 lors d’une conférence de presse annoncée aujourd’hui à 9h00 PT (12h00 ET / 17h00 GMT), la promotion a confirmé.

Dave Meltzer a commenté les nouvelles dans la mise à jour quotidienne d’aujourd’hui pour la figure quatre en ligne, déclarant que même s’il n’était pas autorisé à dire exactement où WM37 va tomber, “ce sera là que tout le monde s’attendait à ce que la manie 2021 ou 2022 soit tout le long de.”

Cela signifie probablement Inglewood, en Californie (qui fait partie du comté de Los Angeles), qui a été spéculée comme ville hôte potentielle en avril dernier.

S’il s’agit d’Inglewood, WrestleMania 37 tombera probablement dans le stade SoFai en construction. Le bâtiment n’est pas encore terminé mais devrait s’ouvrir avec deux concerts consécutifs de Taylor Swift les 25 et 26 juillet et accueillera finalement les Rams de Los Angeles et les Chargers de Los Angeles de la NFL. Il pourra accueillir jusqu’à 70 240 spectateurs.

Ce serait la première fois que la WWE organise la «vitrine des immortels» en Californie depuis WrestleMania 31, qui s’est déroulé à Santa Clara. WrestleMania 21 a eu lieu à Los Angeles en 2005 et l’événement a fait ses débuts dans l’État avec ‘Mania 2 en 1986.