La WWE annonce Bard Yard, Fatal-5-Way pour Wrestlemania 36

La WWE a déjà confirmé AJ Styles contre The Undertaker à WrestleMania 36. Une stipulation a maintenant été ajoutée au concours après ce qui s’est passé dans l’épisode d’hier soir de WWE RAW. Ce match sera désormais un Bone Yard Match qui sera le premier de son genre dans l’histoire de la WWE. Cela devrait avoir une règle de non-disqualification attachée au match qui donne le dessus aux styles qui pourraient utiliser ses copains OC.

AJ Styles est apparu sur WWE Raw pour hype le match contre The Undertaker offrant une promo. Il a fait une diatribe contre Michelle McCool, encore une fois pour avoir enterré la carrière de son mari. La vidéo du couple faisant campagne pour Save the Tigers a été montrée alors que AJ en riait. Le Phenomenal One a ensuite tenté de ressusciter la carrière du plus grand artiste sportif de tous les temps en le défiant pour un match de la cour des os à WrestleMania 36.

A BONEYARD MATCH?! @ AJStylesOrg veut, littéralement, BURY The #Undertaker une fois pour toutes à #WrestleMania. #Raw pic.twitter.com/XgJUkIEm8S

Ce match est désormais officiel et se déroulera lors du salon des spectacles sans aucune information supplémentaire fournie. Comme l’a noté wrestlingINC.com, l’environnement serait similaire à celui d’un match enterré vivant, juste avec un paramètre différent. Le contrat pour le concours de célibataires Undertaker vs AJ a été signé lors de l’épisode de WWE RAW de la semaine dernière et AJ aurait pu choisir l’une des stipulations qui le favorisent à WrestleMania.

Un autre match a été modifié au WrestleMania 36 de la marque bleue. Le match de championnat féminin SmackDown ne sera plus un défi d’élimination en six packs, maintenant. La WWE a modifié la liste des matchs ce soir, qui a maintenant annoncé que Bayley défendra désormais son titre dans un match d’élimination fatale à 5 voies. Dana Brooke est le nom qui a été retiré de la programmation.

Chose intéressante, l’URL de l’aperçu du match indique toujours que le match est un défi de six packs, mais l’aperçu original confirme qu’il a été changé en un match d’élimination fatale à 5 voies, tout comme le graphique.

C’était la semaine dernière le vendredi soir SmackDown sur FOX que Paige est apparue en direct via satellite pour annoncer que Bayley défendrait le titre féminin de SmackDown dans un match d’élimination du Challenge Six-Pack contre Dana Brooke, Lacey Evans, Tamina Snuka, Naomi et Sasha Banks à Wrestlemania. Aucune raison n’a été orthographiée jusqu’à présent pour expliquer pourquoi Brooke a été retirée de la programmation. Nous devons mentionner que Dana fait toujours partie du graphique illustré sur le site officiel de la WWE.