La WWE annonce des bénéfices record de 180 millions de dollars pour 2019

WWE.com

La WWE vient de publier son ensemble complet de rapports financiers pour le T4 et 2019 et l’exercice 2019 sur son site Web d’entreprise, avec l’appel de revenus habituel qui devrait avoir lieu plus tard dans la journée.

Bien que les informations soient encore en cours de digestion et qu’il y aura certainement plus à signaler une fois la conférence téléphonique terminée, la WWE rapportera un OIBDA ajusté (leur mesure de mesure des bénéfices préférée) de 180 millions de dollars en 2019, ce qui les voit battre leur record précédent pour le troisième année consécutive.

Parmi les autres succès, citons des revenus records de 960,4 millions de dollars, l’augmentation de 20% de l’audience de SmackDown depuis le passage à FOX et une augmentation de 10% des vues vidéo sur toutes les plateformes numériques et de médias sociaux.

En ce qui concerne les points négatifs, les abonnements au réseau ont chuté de 10% à 1,42 million au quatrième trimestre, ce qui, comme l’a souligné Tony Maglio de The Wrap, est même inférieur aux pires prévisions de la société. Le secteur des événements en direct de la société reste également en baisse monétaire: les revenus ont baissé de 20% au quatrième trimestre, bien que cela soit dû au fait que la société organise moins de spectacles en Amérique du Nord, car la fréquentation moyenne a en fait augmenté de 15%.

Les revenus des produits de consommation (merch, etc.) sont également passés de 102,6 millions de dollars en 2018 à 91,7 millions de dollars.

En ce qui concerne l’avenir, la WWE prévoit de déclarer un OIBDA ajusté de 250 à 300 millions de dollars cette année et évalue, selon l’exemplaire, des “alternatives stratégiques pour le service direct aux consommateurs de la société, WWE Network”.