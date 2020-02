La WWE annonce des détails sur SummerSlam, quand les billets seront mis en vente

La WWE a envoyé ce qui suit:

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

BILLETS SUMMERSLAM® DISPONIBLES LE VENDREDI 6 MARS

FORFAITS VOYAGES DISPONIBLES LE MARDI 18 FÉVRIER

STAMFORD, Connecticut, 7 février 2020 – La WWE® (NYSE: WWE) a annoncé aujourd’hui que les billets SummerSlam seront disponibles le vendredi 6 mars à 10 h 00 HE. SummerSlam a lieu le dimanche 23 août 2020 depuis TD Garden à Boston et diffuse en direct dans le monde entier sur WWE Network.

Les prix des billets varient de 25 $ à 500 $ et peuvent être achetés via www.ticketmaster.com ou en personne à la billetterie TD Garden. Des billets de quatre packs SummerSlam Week seront également disponibles. *

De plus, les forfaits de voyage SummerSlam, qui comprennent des billets pour les événements de la semaine SummerSlam, l’hébergement à l’hôtel et des expériences de rencontre exclusives avec la Superstar de la WWE, seront disponibles le mardi 18 février à partir de midi (HE) sur www.SummerSlamTravel.com.

TD Garden accueillera également trois autres événements spectaculaires de la WWE en direct, notamment Friday Night SmackDown® le 21 août, NXT® TakeOver® le samedi 22 août et Monday Night Raw® le 24 août. Des billets individuels pour ces événements seront disponibles à partir du vendredi avril. 17 à 10 h HE.

La semaine SummerSlam comprend également des activités conçues pour redonner à la communauté locale, notamment des rassemblements de prévention de l’intimidation Be a STAR®, des visites à l’hôpital et des événements Make-A-Wish. Des informations supplémentaires sur ces événements seront annoncées à l’avenir sur https://www.wwe.com/shows/summerslam.

* Tous les billets sont soumis à des frais de service et à des frais d’installation.

