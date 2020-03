La WWE annonce la chambre d’élimination “Watch Along”, Ricochet rencontre des fans (Photos)

Vous pouvez me suivre (Ryan Clark) sur Twitter à Twitter.com/RyanClarkWZR.

La WWE a envoyé ce qui suit, révélant qu’il y aura un “Watch Along” demain soir pour l’événement à la carte de la WWE Elimination Chamber. Voici la déclaration officielle:

“Ne manquez pas WWE Watch Along ce dimanche alors que Drew Gulak, Mandy Rose et Tyson Kidd regardent WWE Elimination Chamber, diffusés en direct pendant le paiement à la carte sur YouTube, Facebook et Twitter de la WWE.

WWE Watch Along présentera également le casting de The Bump de la WWE, y compris Kayla Braxton, McKenzie Mitchell, Evan T. Mack, Dan Vollmayer, Matt Camp et Ryan Pappolla.

L’ailier défensif des Philadelphia Eagles, Vinny Curry, et une porte tournante de superstars et de célébrités à travers Elimination Chamber seront également présents lors de la diffusion en direct sur WWE Network.

Vous ne voudrez pas manquer la WWE Watch Along, alors connectez-vous à Elimination Chamber, diffusez en direct sur le réseau primé WWE, et regardez avec les Superstars et les célébrités sur YouTube, Facebook et Twitter. “

La WWE a publié les photos suivantes, montrant Ricochet en train de sortir avec des fans lors d’une récente signature d’autographes:

. @ KingRicochet a traîné avec le #WWEUniverse aujourd’hui à @Walmart avant #WWEChamber! pic.twitter.com/GIJ0CS7F3E

– WWE (@WWE) 7 mars 2020