La WWE annonce le programme en direct d’Instagram

La WWE a publié ce qui suit:

L’univers WWE peut se connecter à Instagram Live toute la semaine sur les comptes @WWE, @WWETheBump et @WWENXT pour les réactions à Raw, NXT et SmackDown, ainsi qu’aux interviews de Superstar.

Tout d’abord, regardez Matt Camp de la WWE Matt Camp et Ryan Pappolla sur @WWE et @WWETheBump en streaming immédiatement après Raw le lundi à 11/10 C.

Les fans peuvent revenir à @WWE mardi à 12 h. ET pour voir Kayla Braxton interviewer Elias. Qu’est-ce que l’oiseau chanteur de la WWE aura à dire après que Rob Gronkowski ait plaidé pour un match entre Elias et King Corbin à WrestleMania après leur altercation sur SmackDown?

Les hôtes de The Bump seront de retour @WWENXT mercredi immédiatement après NXT pour des réactions en direct à la marque en noir et or.

Ensuite, allez voir Kayla Braxton jeudi à 12 h. pour une autre interview de Superstar, et terminez la semaine avec des réactions à SmackDown immédiatement après l’action.

Assurez-vous de tout attraper sur Instagram @WWE, @WWETheBump et @WWENXT!