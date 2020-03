La WWE annonce le retour de Peter Rosenberg

La WWE a publié ce qui suit:

PETER ROSENBERG RETOURNE À LA WWE®

STAMFORD, Connecticut – 6 mars 2020 – La WWE a annoncé aujourd’hui que la personnalité de la radio populaire Peter Rosenberg rejoindra la société en tant qu’analyste pour ses émissions mensuelles de lancement à la carte commençant ce dimanche 8 mars à la WWE Elimination Chamber. Dans son nouveau rôle, Rosenberg servira également de correspondant spécial pour diverses émissions du WWE Network et les spéciaux à venir.

“Pour citer Vince McMahon à WrestleMania XII, travailler avec la WWE est le rêve de l’enfance devenu réalité”, a déclaré Rosenberg. “Je suis plus que ravi de rejoindre l’univers de la WWE.”

Peter Rosenberg apporte quotidiennement son expertise et sa perspicacité aux amateurs de sport en tant que co-animateur du Michael Kay Show d’ESPN New York, qu’il a aidé à propulser à l’émission de radio numéro un de l’après-midi à New York. En outre, il est fréquemment présenté sur les émissions nationales d’ESPN, fournissant récemment des commentaires en couleur au NBA Celebrity All-Star Game. Il peut également être entendu tous les matins en semaine, co-organisant Ebro In The Morning sur Hot 97, ancrant l’une des marques médiatiques les plus emblématiques et les plus vénérées de New York.

À propos de la WWE

WWE, une société cotée en bourse (NYSE: WWE), est une organisation médiatique intégrée et un leader reconnu du divertissement mondial. La société se compose d’un portefeuille d’entreprises qui créent et fournissent du contenu original 52 semaines par an à un public mondial. La WWE s’est engagée à offrir un divertissement familial à ses programmes de télévision, à la carte, aux médias numériques et aux plateformes d’édition. Les programmes TV-PG de WWE, destinés aux familles, peuvent être vus dans plus de 800 millions de foyers dans le monde en 28 langues. WWE Network, le tout premier réseau premium 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui comprend tous les pay-per-views en direct, la programmation programmée et une énorme bibliothèque de vidéo à la demande, est actuellement disponible dans plus de 180 pays. La société est basée à Stamford, dans le Connecticut, avec des bureaux à New York, Los Angeles, Londres, Mexico, Mumbai, Shanghai, Singapour, Dubaï, Munich et Tokyo.

Des informations supplémentaires sur WWE (NYSE: WWE) sont disponibles sur wwe.com et corporate.wwe.com. Pour plus d’informations sur nos activités mondiales, rendez-vous sur http://www.wwe.com/worldwide/.