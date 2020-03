La WWE annonce le retour d’Edge à Monday Night Raw

La WWE a publié ce qui suit:

Dans les semaines qui ont suivi sa mise hors service par une attaque impitoyable de Randy Orton, Edge a brillé par son absence le mois dernier, se concentrant apparemment sur son rétablissement. Dans l’intervalle, cependant, la méchanceté d’Orton est restée incontrôlée, aboutissant à un RKO à l’épouse d’Edge et à son collègue du Temple de la renommée de la WWE, Beth Phoenix, lorsqu’elle a tenté de faire le point sur l’état d’Edge. Maintenant, nous allons enfin entendre parler de l’homme lui-même.

Dans le sillage de la dernière grève d’Orton, The Rated-R Superstar reviendra à Raw ce lundi, et il y aura beaucoup de choses à aborder. Des récentes attaques de The Apex Predator au statut de sa femme en passant par l’affirmation effrontée d’Orton selon laquelle il a blessé Edge pour le sauver de lui-même, ce sera une nuit de nombreuses révélations d’un homme dont l’incroyable carrière continue d’évoluer de manière inattendue.