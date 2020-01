La WWE annonce les détails de WrestleMania 36 Axxess

La WWE a publié ce qui suit:

WrestleMania Axxess prend le contrôle du Tampa Convention Center à Tampa, en Floride, du jeudi 2 avril au lundi 6 avril. Les fans de tous âges ne voudront pas manquer l’expérience ultime des fans de la WWE, avec la rencontre et l’accueil de Superstar, des expositions de souvenirs, des matchs en direct , séances de photos, WrestleMania Superstore et bien plus encore.

Les billets pour la plus grande célébration des fans de la WWE de l’année seront disponibles sur Ticketmaster.com, à partir du vendredi 7 février à 10 h HE.

Une prévente exclusive de billets aura lieu du mercredi 5 février à 10 h 00 HE au jeudi 6 février à 23 h 59. ET. Utilisez le code DOTCOM.

Consultez ci-dessous les dates et heures de chaque session WrestleMania Axxess et les informations de prix.

DATES ET HEURES AXXESS

(Toutes les heures indiquées sont locales pour la région de Tampa)

Axxess Jour 1

Jeudi 2 avril

18 h à 22 h

Axxess Jour 2, Session 1

Vendredi 3 avril

13 h à 17 h

Axxess Jour 2, Session 2

Vendredi 3 avril

18 h à 22 h

Axxess Jour 3, Session 1

Samedi 4 avril

8 h à 12 h

Axxess Jour 3, Session 2

Samedi 4 avril

13 h à 17 h

Axxess Jour 3, Session 3

Samedi 4 avril

18 h à 22 h

Axxess Jour 4

Dimanche 5 avril

8 h à 12 h

Axxess Jour 5

Lundi 6 avril

13 h à 17 h

L’horaire Platinum + et Platinum Superstar sera annoncé bientôt!

INFORMATIONS SUR LES BILLETS

Billets d’entrée générale – 55 $ *

Les billets d’admission générale comprennent:

Autographes et photos avec les superstars et légendes de la WWE

Profitez de la visualisation des matchs, des questions et réponses et des concours dans le ring principal

Billets Platine – 125 $ *

Les billets Platine comprennent:

Autographe et photo professionnelle avec une superstar Platine WWE

Ligne Platinum exclusive à l’entrée de l’événement

(1) photo brillante 8 × 10 de la Platinum Superstar qui apparaît

Billets Platine + – 190 $ *

Les billets Platinum + comprennent:

Autographe et photo professionnelle avec une Superstar Platine + WWE

Ligne Platinum exclusive à l’entrée de l’événement.

(1) Photo brillante 8 × 10 de la Platine + Superstar qui apparaît

* NOUVEAU POUR 2020 *

WrestleMania Axxess Fast Pass – 350 $ **

Le Fast Pass comprend:

Accès en première ligne dans toutes les zones de photos et d’autographes de la General Admission Superstar

Nombre limité de billets disponibles par session.

* Les prix sont PAR SESSION et incluent les taxes. Les prix n’incluent pas les frais applicables.

** Billet d’entrée à la session requis pour l’achat,

Enfants de 2 ans et moins – GRATUIT.

Talent sujet à changement.