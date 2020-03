La WWE annonce les détails d’un tout premier essai depuis l’Afrique du Sud

La WWE a publié ce qui suit:

La WWE a annoncé aujourd’hui qu’elle visitera l’Afrique du Sud à la recherche de la prochaine génération de superstars de la WWE en organisant le tout premier essai de talents à Johannesburg en mai 2020 lors de la tournée WWE Live de Johannesburg, Durban et Le Cap du 29 avril au 2 mai. L’essai de deux jours donnera aux athlètes masculins et féminins d’Afrique du Sud l’occasion de montrer leurs capacités dans le but d’être sélectionnés pour commencer à s’entraîner au WWE Performance Center à Orlando, Floride, États-Unis.

“L’Afrique du Sud est réputée pour produire des athlètes coriaces et intransigeants prouvés par la performance extrêmement dominante de l’équipe de rugby de Springboks l’année dernière pour devenir champions du monde”, a déclaré Paul “Triple H” Levesque, vice-président exécutif de la WWE, Stratégie et développement des talents mondiaux. «Je veux apporter à la WWE les mêmes qualités dynamiques, puissantes et divertissantes des meilleurs athlètes masculins et féminins d’Afrique du Sud. Mon message à chaque athlète et artiste sud-africain est simple: c’est votre chance de changer votre vie. Profitez de cette occasion pour réaliser votre rêve et représenter l’Afrique du Sud sur la scène mondiale en tant que superstar de la WWE. »

Le site officiel de recrutement de la WWE à wweperformancecenter.com est ouvert aux candidatures. Adapté aux athlètes qui souhaitent poursuivre une carrière dans le divertissement sportif, le site Web présente des informations sur le processus de recrutement de la WWE et fournit un aperçu détaillé de la vie quotidienne des membres de la liste du WWE Performance Center.

Le hub en ligne comprend des instructions étape par étape sur la façon de postuler à l’essai, ainsi que l’accès au formulaire de candidature officiel, un aperçu des nombreuses ressources disponibles pour les recrues du WWE Performance Center, des services de développement professionnel et des compétences de vie, à la formation sur le ring et aux soins médicaux sur place, des photos de la liste complète du Performance Center, des biographies du personnel d’entraînement de pointe de WWE PC, des témoignages de Raw et SmackDown Superstars et des vidéos des essais précédents, tous deux détenus au Performance Center et internationalement.

L’essai en Afrique du Sud est le dernier exemple des efforts mondiaux de recrutement de talents de la WWE. Ces dernières années, la WWE a repéré des joueurs de rugby et de football d’Europe, des athlètes de kabaddi et de kushti d’Inde, ainsi que des artistes martiaux et des boxeurs de Chine. La WWE a organisé des essais similaires à Londres, Dubaï, Tokyo, Djeddah, Cologne, Santiago et Mumbai.

Les fans de la WWE peuvent voir leurs superstars préférées de la WWE sur WWE LIVE le mercredi 29 avril au Grand Arena Grandwest à Cape Town; Jeudi 30 avril au stade Moses Mabhida de Durban et vendredi 1er mai et samedi 2 mai au Ticketpro Dome de Johannesburg. Les billets pour WWE Live Afrique du Sud sont disponibles dès maintenant sur computicket.com.