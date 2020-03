La WWE annonce l’invité des prochaines sessions pour Steve Broken Skull

Bret Hart sera le prochain invité de l’émission «Broken Skull Sessions» de Steve Austin.

Austin a déjà interviewé The Undertaker, Kane, (nouveau champion universel) Goldberg et Big Show au cours des derniers mois, et ses sit-down lacés sont devenus un ajout populaire à la gamme de contenu du réseau WWE.

La page Twitter officielle du Réseau a confirmé la nouvelle en publiant une courte vidéo montrant Austin faisant l’annonce. Il a dit qu’il allait interviewer “le meilleur qui soit, le meilleur qu’il y ait eu et le meilleur qu’il y aura jamais”, puis la vidéo a diffusé un rapide graphique sur l’interview.

Austin aura une grande soirée le 16 mars.

Il apparaîtra en direct sur Raw plus tôt dans la nuit, puis sa conversation “ Broken Skull Sessions ” avec Bret sera diffusée sur le Réseau quelques heures plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, le 16 mars est surnommé «3:16 Day».

Il sera intéressant de voir ce que Austin peut tirer du «Hitman» normalement stoïque. Le couple a toujours partagé un excellent rapport et un immense respect l’un pour l’autre, donc ce devrait être une interview amusante qui plonge profondément dans le passé de Hart.