La WWE annonce plusieurs événements NXT à venir

La WWE a publié ce qui suit:

NXT prend la route en mai pour une énorme tournée de trois nuits qui sera certainement intense dans les retombées de TakeOver: Tampa

Mai commence par un @WWENXT #NXTRoadTrip à travers … # NXTDC 5/1 # NXTBethlehem 5/2 # NXTPoughkeepsie 5/3

Les billets sont en vente CE vendredi à 10h HE sur https://t.co/pcQU3cSnfR! #WeAreNXT pic.twitter.com/6QzkkATJFu

– Triple H (@TripleH) 9 mars 2020

La tournée débutera dans la capitale nationale, Washington, DC, au Entertainment & Sports Arena le vendredi 1er mai. Ensuite, NXT se rendra au Wind Creek Event Center de Bethlehem, en Pennsylvanie, le samedi 2 mai, avant de conclure. à Poughkeepsie, NY, le dimanche 3 mai, au Mid-Hudson Civic Center.

L’univers NXT présent aura la chance de voir leurs superstars préférées en personne, y compris le champion NXT Adam Cole, le champion NXT féminin Rhea Ripley, le champion NXT nord-américain Keith Lee, les champions par équipe NXT The BroserWeights, Tommaso Ciampa, Finn Bálor, Johnny Gargano, Bianca Belair, The Velveteen Dream, Mia Yim et bien d’autres!

Les billets pour les trois événements seront disponibles à partir de ce vendredi 13 mars à 10 h, heure locale, sur NXTTickets.com. Ne manquez pas ces événements incontournables!