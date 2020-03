La WWE annonce plusieurs événements NXT à venir

La WWE a publié ce qui suit:

NXT reprend la route en avril, et l’action est sûre d’être intense dans le sillage de TakeOver: Tampa.

Annonce du prochain @WWENXT #NXTRoadTrip en avril… # NXTATL 4/17 # NXTKnoxville 4/18 # NXTGreensboro 4/19

Billets disponibles ce vendredi à 10h HE sur https://t.co/pcQU3cSnfR! #WeAreNXT pic.twitter.com/qZnYvKqfDA

La tournée commence le vendredi 17 avril au Center Stage d’Atlanta, puis se poursuit le samedi 18 avril au Knoxville Coliseum de Knoxville, au Tennessee, et se termine le dimanche 19 avril, lorsque NXT fait ses débuts à Greensboro, en Caroline du Nord. , au Greensboro Special Events Centre.

Les fans de NXT auront l’opportunité de voir leurs superstars préférées en action, notamment la championne NXT Adam Cole, la championne NXT femmes Rhea Ripley, la championne NXT nord-américaine Keith Lee, les champions NXT Tag Team The BroserWeights, Tommaso Ciampa, Finn Bálor, Johnny Gargano, Bianca Belair, The Velveteen Dream, Mia Yim et bien d’autres!

Les billets pour les trois événements seront disponibles à partir de ce vendredi 6 mars à 10 h, heure locale, sur NXTTickets.com. Ne manquez pas votre chance de voir NXT en direct et en personne en avril!