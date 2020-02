La WWE® annonce ses résultats 2019 et ses perspectives commerciales 2020

Faits marquants du quatrième trimestre 2019

Les revenus ont augmenté de 18% pour s’établir à 322,8 millions de dollars, ce qui était le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de l’histoire de la WWE Les revenus d’exploitation ont augmenté de 87% pour atteindre 99,8 millions de dollars L’OIBDA ajusté1 a augmenté de 67% pour un record trimestriel de 107,6 millions de dollars

Faits saillants de l’année 2019

Les revenus ont atteint 960,4 millions de dollars, le plus élevé de l’histoire de la société Le bénéfice d’exploitation a été de 116,5 millions de dollars Le BEAA ajusté de 180,0 millions de dollars a représenté une performance record pour la troisième année consécutive sa portée, diffusée en direct sur USA Network pour la première foisWWE a conclu des accords de distribution de contenu avec BT Sport et ViacomCBS Channel 5 au Royaume-Uni, Fox Sports en Amérique latine, PP Sports en Chine et SuperSport en Afrique, fournissant des plateformes solides pour atteindre les audiences de la WWE L’engagement numérique a continué de croître avec des vues vidéo en hausse de 10% à 34,5 milliards et des heures consommées en hausse de 7% à près de 1,3 milliard sur les plateformes de médias numériques et sociaux3 Le retour de capital aux actionnaires a totalisé un record de 120,8 millions de dollars en 2019

Perspectives commerciales pour l’année 2020

La direction estime que la WWE est bien placée pour tirer parti d’importantes opportunités de croissance. La Société poursuit plusieurs initiatives stratégiques qui pourraient accroître la monétisation de son contenu en 2020 et / ou les années suivantes. Celles-ci comprennent la distribution de contenu au Moyen-Orient et en Inde ainsi que l’évaluation d’alternatives stratégiques pour le service direct aux consommateurs de la société, WWE Network. À l’heure actuelle, les résultats de ces initiatives sont soumis à une incertitude considérable. En excluant l’impact potentiel de ces initiatives, la Société estime qu’elle peut atteindre un OIBDA ajusté 2020 de 250 à 300 millions de dollars.4 La direction estime qu’elle a le potentiel de dépasser cette fourchette, mais n’est pas en mesure de fournir des indications supplémentaires pour le moment. (Voir la discussion sur les perspectives commerciales 2020 à la page 8 pour plus d’informations)

STAMFORD, Connecticut – (BUSINESS WIRE) – La WWE (NYSE: WWE) a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2019.

«Au cours du quatrième trimestre, nous avons élargi la portée de la programmation en direct de la WWE et nous nous sommes encore engagés auprès de divers publics sur toutes les plateformes et tous les formats», a déclaré Vince McMahon, président et chef de la direction de la WWE. «Nous pensons que la valeur des sports en direct continuera d’augmenter, en particulier dans le paysage médiatique en évolution d’aujourd’hui, et nous sommes bien placés pour tirer parti de cette tendance afin de maximiser la valeur de notre contenu.»

«Pour l’année, nous avons réalisé un chiffre d’affaires record et un OIBDA ajusté. Cependant, avec le retard pris dans la conclusion d’un accord de distribution au Moyen-Orient ainsi que les performances commerciales inférieures aux prévisions, nos résultats se situaient au bas de la fourchette », a ajouté Frank Riddick, directeur financier par intérim. “Alors que nous nous efforçons de renforcer l’engagement en 2020, nous poursuivons plusieurs initiatives stratégiques qui pourraient accroître la monétisation de notre contenu, notamment la distribution de contenu au Moyen-Orient et en Inde, ainsi que des alternatives stratégiques pour notre service direct aux consommateurs, Réseau WWE. En excluant l’impact potentiel de ces initiatives, nous prévoyons une croissance significative des revenus basée sur l’impact annuel de nos nouveaux accords de distribution de contenu aux États-Unis et prévoyons un OIBDA ajusté de 250 à 300 millions de dollars. La direction estime qu’elle a le potentiel de dépasser cette fourchette, mais n’est pas en mesure de fournir des indications supplémentaires pour le moment. »

Résultats consolidés du quatrième trimestre

Revenus a augmenté de 18% pour atteindre 322,8 millions de dollars par rapport au trimestre de l’exercice précédent, l’augmentation des revenus du secteur Médias, principalement due à la monétisation du contenu de base, a été partiellement compensée par la baisse des revenus du secteur Événements en direct de la Société.

Résultat d’exploitation a augmenté de 87% pour atteindre 99,8 millions de dollars en raison de l’augmentation des bénéfices du segment Médias. La marge bénéficiaire d’exploitation de la Société a augmenté à 31% contre 20% au trimestre de l’exercice précédent.

OIBDA ajusté (qui exclut la rémunération en actions) a augmenté de 67% pour s’établir à 107,6 millions de dollars, comparativement à 64,4 millions de dollars au trimestre de l’exercice précédent. La marge OIBDA ajustée de la Société a augmenté à 33% contre 24% au trimestre de l’exercice précédent.

Revenu net était de 69,3 millions de dollars, ou 0,78 $ par action diluée, par rapport à 41,2 millions de dollars, ou 0,46 $ par action diluée, au quatrième trimestre de 2018. Cette augmentation est principalement attribuable à l’amélioration du rendement d’exploitation, partiellement contrebalancée par l’incidence du contrat de location-financement liée à le nouveau siège social de la société.5

Taux d’imposition effectif augmenté à 26% contre 23% au trimestre de l’exercice précédent.

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles augmenté à 119,4 millions de dollars par rapport à 65,2 millions de dollars au trimestre de l’exercice précédent en raison de l’amélioration de la performance opérationnelle et du calendrier favorable du fonds de roulement.

Libre circulation des capitaux totalisent 106,6 millions de dollars, comparativement à 54,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2018, principalement en raison de la variation des flux de trésorerie liés à l’exploitation.6

La Société a remis 84,2 millions de dollars aux actionnaires au quatrième trimestre 2019, dont 75,0 millions de dollars en rachats d’actions et 9,2 millions de dollars les dividendes versés. Dans le cadre du programme de rachat d’actions de la Société, près de 1,3 million d’actions ont été rachetées à un prix moyen de 58,78 $ par action.

Résultats consolidés de l’exercice 2019

Pour les douze mois terminés le 31 décembre 2019, revenus a augmenté de 3% à 960,4 millions de dollars par rapport à 930,2 millions de dollars, principalement en raison de l’escalade des frais de droits de contenu de base dans le secteur des médias. La croissance a été partiellement compensée par une baisse des ventes de billets d’événements en direct (56 événements en moins et une fréquentation moyenne inférieure), une baisse des revenus d’abonnement au réseau WWE, l’absence de Mixed Match Challenge sur Facebook Watch, ainsi que des ventes de produits de consommation plus faibles sur les canaux de distribution. Produits d’exploitation est passé à 114,5 millions de dollars, passant de 114,5 millions de dollars à la croissance des revenus et à la réduction de la rémunération incitative des dirigeants associée à la performance annuelle de la société, partiellement compensée par l’augmentation des autres coûts fixes, y compris l’impact de certains investissements stratégiques pour soutenir la création de contenu.

OIBDA ajusté (qui exclut la rémunération en actions) a augmenté pour atteindre 180,0 millions de dollars.

Revenu net a diminué à 77,1 millions de dollars (0,85 $ par action diluée) par rapport à 99,6 millions de dollars (1,12 $ par action diluée) au cours de l’exercice précédent, principalement en raison de l’impact du contrat de location-financement lié au nouveau siège social de la Société, ainsi que d’un taux d’imposition effectif plus élevé dans le année.

Taux d’imposition effectif a augmenté à 19% par rapport à 6% l’année précédente, où l’exercice en cours reflétait 9,4 millions de dollars d’avantages fiscaux excédentaires liés aux attributions de rémunération à base d’actions de la Société à l’acquisition, par rapport à 22,5 millions de dollars d’avantages de l’exercice précédent. Cet avantage fiscal découle de l’augmentation du cours des actions de la Société entre la date d’attribution initiale des attributions et leur date d’acquisition ultérieure au troisième trimestre de l’exercice concerné. En excluant cet élément fiscal distinct, notre taux d’imposition effectif était de 29% pour l’exercice en cours, contre 27% pour l’exercice précédent.

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles s’élevait à 121,7 millions de dollars, contre 186,7 millions de dollars l’année précédente, en raison de variations défavorables du fonds de roulement liées principalement à notre événement du quatrième trimestre en Arabie saoudite et au paiement de la rémunération incitative à la gestion de l’année précédente.

Libre circulation des capitaux totalisé 52,6 millions de dollars, contre 154,4 millions de dollars pour la période de l’exercice précédent, en raison de la variation des flux de trésorerie d’exploitation et d’une augmentation des dépenses en immobilisations principalement liées au plan d’espace de travail de la Société.5,6

Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme s’élevait à environ 250 millions de dollars au 31 décembre 2019, et la société estime capacité d’endettement en vertu de sa ligne de crédit renouvelable d’environ 200 millions de dollars.

La société a remis 120,8 millions de dollars aux actionnaires en 2019, dont 83,4 millions de dollars en rachats d’actions et 37,4 millions de dollars les dividendes versés. Dans le cadre du programme de rachat d’actions de la Société, près de 1,4 million d’actions ont été rachetées à un prix moyen de 59,67 $ par action.