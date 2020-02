La WWE annonce un événement principal Big SmackDown – Détails

La WWE a annoncé que Roman Reigns s’associerait à un partenaire mystère pour affronter l’équipe de The Miz et John Morrison lors de l’émission SmackDown de ce soir. Bien sûr, Reigns se «disputait» avec Miz et Morrison sur Twitter jeudi, ce qui a conduit au match:

WWE.com a publié ce qui suit,

Les Miz et John Morrison ont certainement trouvé leur fanfaronnade depuis leur réunion et se pavanent maintenant directement dans la cour du Big Dog.

De récentes victoires individuelles contre Kofi Kingston et Big E ont donné confiance au Miz et John Morrison avant le WWE Super ShowDown et apparemment suffisamment pour que le duo “The Dirt Sheet” ait tourné leur attention vers l’absence imminente des Usos à SmackDown ce vendredi.

Roman Reigns s’est levé pour défendre The Bloodline et a riposté contre les railleries des deux réseaux sociaux.

Maintenant, Reigns doit trouver un coéquipier pour se battre avec The Miz & John Morrison.