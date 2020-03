La WWE annonce un match de Gauntlet par équipe pour le SmackDown de ce vendredi

La WWE organise un Gauntlet Match pour la diffusion WWE SmackDown de ce vendredi. The Miz & John Morrison, The New Day, The Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party et Dolph Ziggler & Robert Roode participeront tous au match gantelet. L’équipe gagnante sera la dernière à participer au match Elimination Chamber dimanche.

Vous pouvez consulter l’annonce officielle ci-dessous:

L’univers de la WWE aura un aperçu du chaos imminent du match d’élimination du championnat SmackDown Tag Team Championship de dimanche, alors que six équipes de la marque bleue se battront pour le droit d’entrer en dernier dans la chambre d’élimination lors d’un match Tag Team Gauntlet le vendredi soir à SmackDown.

Les Miz et John Morrison ont eu peu de temps pour célébrer leurs titres SmackDown Tag Team nouvellement gagnés, alors que le championnat se poursuit avec la WWE Elimination Chamber en avant-première contre The New Day, The Usos, Heavy Machinery, Lucha House Party et Dolph Ziggler & Robert Roode.

Qui gagnera l’entrée finale tant convoitée dans la Chambre d’élimination?