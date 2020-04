La WWE annonce un tournoi en l’honneur du champion Crown Interim NXT Cruiserweight

La WWE a publié ce qui suit:

Mercredi matin, l’édition de The Bump de la WWE, le directeur général de NXT, William Regal, a révélé qu’un tournoi pour couronner un champion intérimaire de NXT Cruiserweight se tiendrait dans les semaines à venir, car le détenteur du titre en titre, Jordan Devlin, est au Royaume-Uni et actuellement incapable de défendre son titre en raison de circonstances actuelles.

Les détails sur le tournoi, y compris les participants et le support complet, seront révélés dans les prochains jours sur les plateformes numériques et sociales de la WWE, alors assurez-vous de rester avec nous alors que plus de nouvelles se lèveront sur cette situation en développement.