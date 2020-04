La WWE annonce une reprise de Wrestlemania pour Smackdown

La WWE a maintenant confirmé que SmackDown de cette semaine sera diffusé selon son horaire habituel. Il y avait quelques incertitudes autour de l’émission au milieu de l’épidémie de coronavirus. Un mandat d’arrêt a été émis pour tout l’État de Floride où se situe le Performance Center.

Mise à jour sur la façon dont la WWE utilisera la star de la NFL Rob Gronkowski sur Smackdown

La WWE aurait donc dû obtenir une autorisation spéciale pour que le spectacle se produise et elle descendra avec deux gros segments.

L’un de ceux sur SmackDown commencera une nouvelle ère de championnat sur le salon alors qu’il y aura un match revanche WrestleMania avec le titre concerné suspendu dans la balance.

La WWE utilisera Charlotte Flair à travers les marques Raw et NXT

La WWE a confirmé que le nouveau champion universel, Braun Strowman, inaugurerait sa nouvelle ère lors de l’édition de vendredi de WrackleMania 36 de SmackDown sur FOX.

Comme on le voit dans la nuit II de WrestleMania 36, ​​Braun Strowman a vaincu Goldberg après avoir frappé quatre Running Powerslams pour décrocher son titre de jeune fille majeur.

Roman Reigns était le challenger initialement supposé de Goldberg, mais Strowman a fini par être son remplaçant en se retirant de WrestleMania 36 au tout dernier moment. Ainsi, une nouvelle ère de championnat commence ce vendredi sur SmackDown,

«Braun Strowman a combattu non pas une, pas deux, pas trois, mais quatre lances vicieuses avant de livrer quatre Running Powerslams consécutifs et de conquérir le Temple de la renommée de la WWE Goldberg au Show of Shows pour le titre.

Que réserve l’avenir à Strowman maintenant qu’il porte la couronne de champion universel? Un nouveau challenger va-t-il intervenir et courir le risque d’obtenir CES mains?

Branchez-vous sur SmackDown à 8/7 C sur FOX pour voir le champion réinitialiser le paysage de SmackDown. »

Révélé: Liste des 10 meilleurs lutteurs de la WWE les mieux payés pour la session 2019-2020

La WWE a également annoncé qu’une revanche de WrestleMania 36 se déroulera vendredi à SmackDown où les Kabuki Warriors Kairi Sane et Asuka défieront les nouvelles championnes de la WWE Women’s Tag Team Nikki Cross et Alexa Bliss.

Les ceintures pour femmes ont changé de mains sur Night One de WrestleMania 36, ​​où Bliss et Cross ont capturé les titres des deux superstars japonaises qui détenaient les ceintures. Selon l’annonce ci-dessous, les anciens champions ont une autre chance de récupérer les ceintures,

“Alexa Bliss et Nikki Cross ont confirmé leur revendication en tant que championnes féminines par équipe méritantes avec une victoire âprement disputée contre les guerriers Kabuki à WrestleMania 36. Maintenant, les deux fois champions devront faire demi-tour et le prouver à nouveau.

Bliss & Cross affrontera Asuka et Kairi Sane dans un match revanche de la bataille passionnante à The Showcase of the Immortals.

Branchez-vous sur SmackDown vendredi soir à 8/7 C pour assister à l’épreuve de force du championnat. “

La rivalité de WrestleMania entre Alexa Bliss-Nikki Cross et les guerriers Kabuki n’est pas susceptible d’être traînée. Ces deux-là ont eu pas mal de matchs dans le passé et la querelle devrait se terminer sur SmackDown avec ce remarquable. Les nouveaux champions devraient conserver et ensuite passer à nouveau défendre les titres contre de nouveaux challengers.