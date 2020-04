La WWE annule apparemment 2020 Money In The Bank Pay-Per-View?

Selon les derniers rapports de WrestleVotes, le paiement à la séance WWE Money In The Bank 2020 n’aura plus lieu, comme prévu. Il était à l’origine censé être le premier grand événement post-WrestleMania sur WWE Network qui n’est plus intact en raison de l’épidémie évidente de coronavirus. La source a noté qu’il n’y avait pas de mise à jour quant à la date de diffusion de l’émission,

“La source indique que l’événement PPV Money In The Bank prévu pour le 5/9 à Baltimore ne se produira pas comme prévu. À déterminer, comme c’est tout le reste en ce moment, quant à quand / où ce PPV aura lieu. “

– WrestleVotes (@WrestleVotes) 2 avril 2020

Le paiement à la carte WWE Money In the Bank 2020 a déjà été confirmé depuis Baltimore, Maryland. La Royal Farms Arena a annoncé que l’événement basé sur des gadgets aura lieu sur le site le 10 mai.

Cela aurait été le premier pay-per-view de la WWE dans cette arène depuis Extreme Rules 2017 et les réservations de billets ont également commencé à partir du 13 mars. Mais malheureusement, le spectacle a dû être annulé au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cela aurait pu arriver après que le gouverneur de Floride, Ron DeSanti, a annoncé un mandat de «séjour à la maison» pour l’ensemble de l’État, à partir de la dernière semaine de mars. La Floride est fermée en raison d’une tentative de ralentir la propagation du coronavirus. Les gens dans l’État ne sont pas autorisés à quitter leur maison à moins qu’ils aient des travaux d’affaires essentiels ou ne doivent aller à l’épicerie ou à la pharmacie.

Cela a dû affecter la programmation de la WWE, car ils ont enregistré RAW, SmackDown et NXT au Performance Center à Orlando, en Floride, au cours des dernières semaines avec zéro public.

Actuellement, les enregistrements sont arrêtés et auraient pu reprendre à partir du 10 avril. Mais la situation est très incertaine à ce stade et il est confirmé si le tournage des épisodes commencera, du tout ou non.

WrestleVotes a également noté que la WWE pourrait envisager de faire une pause après WrestleMania 36 ce week-end:

«Les rumeurs autour du PC la semaine dernière étaient que si l’état de FL émettait une ordonnance de séjour à domicile, ce qui s’est produit aujourd’hui, la WWE reconsidérerait de prendre une pause après Mania. Le RAW après est abattu. On m’a dit que s’ils s’arrêtaient un moment, certaines images prises ne seraient pas diffusées. À déterminer à ce stade. “

– WrestleVotes (@WrestleVotes) 1 avril 2020

Dans ce cas, nous devrons attendre et voir ce que la WWE décide de faire avec les futures enregistrements. Ils ont déjà annulé tous les événements prévus pour tout le mois d’avril. Si la situation devient positive, la WWE pourrait commencer ses tournées à partir du mois de mai.