La WWE annule deux matchs de Wrestlemania dans une pandémie de coronavirus

La WWE a récemment annoncé que WrestleMania 36 sera un événement de deux nuits pour la première fois. L’un des sites sera le WWE Performance Center à Orlando, en Floride, tandis que d’autres matchs seront enregistrés sur plusieurs sites. Il est probable que les correspondances de gadgets pourraient être enregistrées là où les risques seront minimisés au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Résultats WWE Smackdown (20/03/20): Rob Gronkowski; Règne Goldberg-romain

Il s’agit de la précaution mise en place par l’entreprise pour interdire la flambée de coronavirus. Selon les recommandations du CDC, le rassemblement de 50 personnes ou plus n’est pas du tout conseillé.

La WWE a donc dû respecter les règles. Bien que ce ne soit pas la seule précaution que la société prenne pour lutter contre les effets de la pandémie, les derniers rapports ont révélé qu’ils avaient annulé deux des matches prévus pour le Show Of Shows.

Pro Wrestling Sheet a rapporté que la WWE a maintenant pris la décision de retirer Andre The Giant Memorial Battle Royal et Women’s Battle Royal de WrestleMania cette année. Comme indiqué précédemment, ceci doit être conforme aux recommandations du CDC autant que possible. Il s’agirait respectivement de la 6e et de la 4e édition de ces royaumes de bataille.

La WWE pousse la cérémonie du Temple de la renommée jusqu’au week-end de Summerslam 2020

Ce ne sont pas les seuls matchs à être supprimés, car la reprogrammation de l’émission a déjà changé les scénarios afin de conserver un nombre minimum de matchs sur la carte de match WrestleMania. Voici plus de la source pour indiquer ce que la WWE fait de plus pour rendre le processus aussi sûr,

«Ce n’est pas la seule étape que l’entreprise prend et en réponse à une question, ils avaient précédemment révélé qu’une équipe de médecins testait tout le monde entrant dans le Performance Center.

Seul le personnel essentiel est amené pour des enregistrements au Performance Center et ils ont également fait du vélo de grands noms au lieu de les amener en même temps. » (avec la permission de sescoops.com)

La décision de séparer WrestleMania de plusieurs emplacements est de garantir que la promotion n’aura pas besoin de réunir toutes les étoiles sous un même toit, en même temps. Cependant, il est encore possible que le gouvernement d’Orlando retire l’émission au tout dernier moment montrant des mesures préventives. Le dernier appel reste entre leurs mains.