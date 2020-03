La WWE annule le troisième match de la Chambre d’élimination pour l’édition 2020

La WWE a confirmé un autre match Elimination Chamber pour l’édition de cette année lors de l’épisode de cette semaine de SmackDown. Pour la deuxième fois dans l’histoire, les titres par équipe seront en jeu à l’intérieur de cette cage démoniaque, forçant les champions actuels, The Miz et John Morrison à se défendre contre cinq équipes différentes.

La programmation complète du match sera The Usos vs Dolph Ziggler et Robert Roode vs. Heavy Machinery vs Lucha House Party vs. The New Day vs. les nouveaux champions de l’équipe SmackDown Tag John Morrison et The Miz. Le combat se déroule à l’intérieur de la structure Elimination Chamber où les titres des équipes de la marque bleue seront en jeu.

Cela étant dit, il semble il n’y aura pas de division masculine Match d’Elimination Chamber, cette année. Ce serait pour la première fois qu’aucun titre de la division masculine de la liste masculine ne serait en jeu, ce qui rend l’édition 2020 rare. Même le site Web de l’arène hôte a également confirmé la même chose en mettant à jour leurs publicités.

Mise à jour de la carte de match de la Chambre d’élimination de la WWE après de grandes annonces

Le Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie, annonçait auparavant un affrontement dans la division masculine avec le vainqueur qui se disputerait le titre universel WWE à WrestleMania 36. Les participants inscrits pour ce match étaient Robert Roode, Roman Reigns, Shinsuke Nakamura, le roi Baron Corbin, Daniel Bryan et Braun Strowman, champion intercontinental de la WWE.

Ce match a maintenant été supprimé de la promotion suite au changement de plans de la WWE. L’arène fait désormais la promotion du match de l’équipe d’élimination par équipe, ce qui a été confirmé lors du SmackDown de cette semaine. Roman Reigns était le favori original pour gagner le match spéculé précédent. Mais comme confirmé par la WWE, il affrontera désormais Goldberg pour le championnat universel, directement.

En ce qui concerne le troisième match d’Elimination Chamber, il est apparu que la WWE avait prévu un deuxième match pour la division féminine après que Lacey Evans ait fait référence à la même chose lors d’un segment SmackDown. Jusqu’à présent, l’actuel suggère que Evans et cinq autres superstars obtiendront un coup pour le titre féminin de SmackDown via ce prochain concours. Mais aucune confirmation n’a été faite à ce sujet.

Le premier match d’Elimination Chamber a été confirmé par la division RAW Women’s Division, où nous verrons Shayna Baszler, Ruby Riott, Sarah Logan, Natalya, Liv Morgan et la championne de la WWE Women’s Tag Team Asuka. La gagnante ira à WrestleMania 36, ​​défiant la championne RAW féminine Becky Lynch. Baszler est le meilleur favori pour remporter ce match de chambre.