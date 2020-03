La WWE annule un match de Wrestlemania avec Alexa Bliss et Asuka

La grande annonce de reprogrammation du WrestleMania 36 est intervenue lundi soir dernier avant le Raw de cette semaine. Le site hôte d’origine du Raymond James Stadium à Tampa, en Floride, n’accueillera plus le spectacle en raison de l’épidémie de coronavirus dans l’État. Ainsi, il a été transféré au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, qui à son tour forcera également à réinitialiser la carte alors que le spectacle émane d’une arène vide.

Photos: la superstar de la WWE Alexa Bliss, la chanteuse Ryan Cabrera

Un certain nombre de matchs de WrestleMania seraient annulés à la suite du retrait de Tampa. Les officiels ont compris qu’il était inutile d’organiser des matchs dans une arène vide et qu’ils pourraient donc réduire la carte de match.

Seule la querelle essentielle qui a besoin d’évacuations majeures culminera au «show of shows». Aucun nouvel angle de scénario ne sera créé à partir de maintenant.

Photos: La star de la WWE, Alexa Bliss, admet avoir subi une chirurgie d’implants mammaires, 4 fois!

La WWE prévoyait pour organiser un match de titre par équipe féminin pour WrestleMania 36. Ce serait après longtemps que les guerriers Kabuki – Asuka et Kairi Sane, devaient défendre leurs titres. Mais dans des circonstances modifiées, les officiels pourraient ne pas réserver ce match maintenant que le plus grand événement de l’année n’est plus intact et qu’il n’y a aucune certitude autour de lui.

Dave Meltzer a discuté de ce problème lors de la Wrestling Observer Radio en disant que la WWE n’avait pas réservé ce match à la télévision. Ils ont seulement laissé entendre qu’un match possible pourrait avoir lieu en utilisant une bataille sur Twitter. L’angle d’origine peut ne pas démarrer officiellement du tout en ciblant WrestleMania,

“Ils ne savent pas, d’accord, le [WWE Women’s Tag Team Title] le match était un match à trois la semaine dernière qui aurait été Nikki Cross & Alexa Bliss, Beth Phoenix & Natalya et The Kabuki Warriors, d’accord? Nous ne savons pas maintenant. ” (avec la permission de ringsidenews.com)

Alexa Bliss a appelé Asuka pour ne pas défendre son titre régulièrement sur Twitter qui avait la configuration de base de ce futur affrontement. Après cela, Asuka est apparue sur SmackDown pour coûter à Bliss un match par équipe contre Sasha Banks et Bayley. Mais il est douteux que cet angle soit poursuivi ou non.

Comme indiqué précédemment, WrestleMania 36 allait à l’origine organiser 16 matchs en une seule nuit, établissant probablement un record. Cependant, maintenant que ce plan a été entièrement mis au rebut et que la carte ne peut contenir que les matches majeurs mais pas d’autres qui ne seraient pas assez efficaces sans audience.