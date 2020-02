La WWE apporte des changements majeurs à Wrestlemania 36 Match Card

Bien que la WWE n’ait pas encore confirmé officiellement la Carte de match de Wrestlemania 36, les matchs de chapiteau ont déjà été confirmés par différents médias. Comme indiqué à plusieurs reprises, Roman Reigns était prêt à figurer dans l’événement principal du spectacle difficile pour le championnat universel contre The Fiend Bray Wyatt. Il devrait remporter l’édition 2020 du match Smackdown Elimination Chamber pour gagner la place du concurrent.

Pourquoi The Undertaker Vs. AJ Styles se passe à la WWE Wrestlemania 36?

Mais une modification massive a récemment été apportée à la carte. Selon Dave Meltzer du Wrestling Observer, «The Fiend» Bray Wyatt contre Roman Reigns pour le championnat universel n’est plus prévu à WrestleMania 36. Il a également été noté que John Cena contre Elias a également été retiré de la carte. Pour l’instant, aucun nouvel adversaire n’a été nommé pour le champion du monde à 16 reprises.

Voici ce que la source a à offrir concernant la dernière mise à jour,

«La façon dont je l’avais répertorié l’événement principal n’est plus sur la carte.

Beaucoup de choses ont changé. Les deux seuls matchs dont j’ai parlé et qui ont changé et on m’a dit qu’ils ont été modifiés sont Bray Wyatt & Roman Reigns et John Cena & Elias. Je pense qu’il y a quatre ou cinq matches qui ont été modifiés. »

Ce rapport a conduit à la spéculation que Goldberg finirait par remporter le championnat universel à Super Showdown. Ensuite, il irait de l’avant pour affronter Roman Reigns dans l’événement principal de Wrestlemania 36. Reigns assurera sa place lors du match pour le titre en remportant le match Smackdown Elimination Chamber qui reste à confirmer.

Cependant, ce plan n’est toujours pas concret étant donné que Meltzer a ajouté que le côté SmackDown de la carte de match WrestleMania 36 est «complètement en l’air» au moment de la rédaction de cet article. Cela signifie qu’il pourrait y avoir plusieurs changements en magasin après Super Showdown.

Auparavant, WrestleVotes a laissé entendre que la WWE nourrissait des plans pour les quatre principales superstars (John Cena, Roman Reigns, Goldberg et The Fiend). Donc, il y a une légère chance disponible car la création peut finir par organiser Cena vs Goldberg, match de rêve, aussi.