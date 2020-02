La WWE apporte des changements majeurs au segment SmackDown prévu

WWE

Nikki Cross a apparemment été retiré du segment A Moment of Bliss de ce soir sur SmackDown, qui devrait accueillir les retours de Nikki et Brie Bella à la WWE.

Alors que la publicité originale mettait en vedette Cross aux côtés de son partenaire Alexa Bliss ainsi que des Bella Twins, la nouvelle ne montre aucun signe d’elle, et il n’y a aucune mention de l’Ecossais dans la copie.

Il n’y a actuellement aucun mot sur la raison pour laquelle Cross a été retirée du segment ou si elle apparaîtra sur SmackDown à un autre titre. Nous ne connaissons toujours pas le but du retour des Bellas non plus, bien que ces dernières semaines aient amené des rumeurs d’une intronisation au Temple de la renommée de la WWE pour le duo.

C’est un mouvement étrange, car Cross est une présence constante aux côtés d’Alexa depuis un certain temps maintenant. Peut-être que la WWE considère son public trop stupide pour gérer un segment mettant en vedette deux personnes nommées Nikki en même temps? Bien sûr, ça leur ressemble.

Les Bella Twins ont récemment annoncé qu’elles seraient toutes deux tombées enceintes à quelques semaines d’intervalle. Une intronisation au Temple de la renommée marquerait un début chargé pour 2020 pour deux femmes qui ont été largement inactives à la WWE depuis octobre 2018.