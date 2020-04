La WWE Attitude Era Star a détesté ce mouvement infâme

WWE.com

Terri Runnels, ancienne talentueuse de la WWE / F, s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle détestait jouer son “ broncobuster ” lorsqu’elle a été engagée dans l’entreprise.

Au cours de sa course, Runnels a travaillé en étroite collaboration avec Dustin Runnels (son mari pendant un certain temps) sous sa forme Goldust et a ensuite formé l’équipe Pretty Mean Sisters avec Jacqueline Moore. Elle a également été impliquée dans un échange particulièrement infâme avec Jerry Lawler dans un ring de la WWF, qui l’a amenée à donner au roi un “broncobuster” dans le coin du ring.

Maintenant, Runnels a confirmé sur Twitter qu’elle n’avait jamais aimé effectuer le déménagement.

Répondant au message de @ attitude_rewind sur Twitter soulignant à quel point Lawler “ semblait heureuse ” de prendre cette décision, Runnels a déclaré qu’elle “ détestait faire cela! ”.

Il n’est pas surprenant que la star ne se sente pas à l’aise pour exécuter le mouvement, étant donné qu’elle a été chargée de ne porter presque rien lors de la livraison du “ broncobuster ” à Lawler.

Malheureusement, ce n’est qu’un autre rappel du genre de situations dans lesquelles les femmes travaillant pour la WWE ont été mises en place chaque semaine il n’y a pas si longtemps.

Heureusement, la société a considérablement évolué depuis et les lutteuses ne sont plus obligées de faire des gestes suggestifs sur des commentateurs de couleurs controversés vieillissants.