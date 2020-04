La WWE aurait des plans “ uniques ” pour l’histoire de WrestleMania 36 de Roman Reigns

WWE.com

S’adressant à Ariel Helwani sur ESPN MMA, Triple H a affirmé que la WWE allait gérer la décision de Roman Reigns de se retirer de son match prévu avec Goldberg pour le titre universel à WrestleMania 36 d’une “ manière unique ”.

Lors de l’interview avec Helwani, Triple H a longuement parlé de WrestleMania 36 et de la décision de poursuivre l’événement malgré l’état actuel du monde.

Il a également expliqué plus en détail comment la société allait aborder la décision de Roman Reigns de s’éloigner de l’événement en raison d’un immunodéprimé après sa bataille contre la leucémie et donc vulnérable à ce moment.

«Le jeu» a déclaré:

«Vous pouvez observer notre activité de plusieurs manières différentes. L’un d’eux est l’aspect scénaristique de celui-ci et de suivre le scénario. Une autre façon est la composante en ligne et la réalité derrière elle. Roman a sa situation et ses raisons de faire les choses qu’il fait, mais je dirai de notre point de vue et du point de vue de l’histoire, ça va se jouer d’une manière unique et nous voulons que ça se passe de cette façon. Je ne veux pas dévoiler la fin du film avant la fin du film. Tout le monde n’a qu’à regarder et voir comment cela se déroule. Cela se déroulera d’une manière unique et je pense que ce sera significatif pour tout le monde.

“Il y aura toujours des critiques, c’est la mission de notre entreprise de mettre des sourires sur les visages des gens, et c’est ce que nous essayons de faire dans cette situation à un moment où les gens ont vraiment besoin de ces sourires. Ce n’est peut-être pas le produit parfait, mais c’est le produit et c’est ce qu’il est en ce moment. »

Reigns n’est qu’un des nombreux noms de la WWE qui ont été retirés ou choisis pour s’éloigner de ‘Mania 36 en raison de la situation actuelle et de nombreux matchs sur la carte ont déjà été modifiés au cours des dernières semaines.

La WWE a subi un contrecoup pour que son choix se poursuive avec l’événement de cette année, malgré le fait que la plupart des autres sociétés et ligues sportives du monde ont été suspendues. Cependant, il ressort clairement des déclarations de Triple H que la société pense qu’elle offre aux gens une échappatoire à cette situation actuelle.

Avec un SmackDown préenregistré qui sortira ce vendredi soir, verrons-nous des changements plus importants lors du dernier arrêt avant l’un des plus étranges Manias de l’histoire de la WWE?