La WWE autorisera-t-elle à nouveau les pilotes?

wwe.com

La WWE pourrait lever une interdiction d’utilisation du piledriver depuis des décennies, les Superstars tentant de revenir définitivement aux matchs selon Fightful.com.

Sean Ross Sapp a rendu compte de l’histoire, notant qu’il y avait eu récemment une “marge de manœuvre” avec l’utilisation du mouvement. Il a déclaré: “Nous avons entendu plusieurs superstars de la WWE dire qu’elles croient que certains mouvements sont capables de passer car ils n’ont pas” piledriver “dans le nom, et c’est un élément de perception.

Rey Mysterio et Andrade ont commencé à utiliser de manière proéminente les pilotes piliers Canadian Destroyer dans leurs matchs en 2019 après des années sans pilotes piled en dehors de la Tombstone occasionnelle. En mars, les Usos ont utilisé une deuxième version à corde élargie du Canadian Destroyer. Cela a conduit Fightful à tendre la main pour essayer de savoir pourquoi les règles ont été si assouplies au cours de la dernière année. Bien que nous n’ayons pas obtenu de réponse à ce sujet, on nous a dit que Kevin avait fait un effort pour présenter le Package Piledriver comme son arrivée “assez souvent”, mais l’idée ne parvient jamais à Vince McMahon. “

Bien qu’il y ait eu des prises de position occasionnelles telles que celles énumérées ci-dessus (ainsi que l’utilisation de CM Punk et Shawn Michaels contre John Cena en 2013 et 2007 respectivement), le mouvement a été complètement évincé au tournant du siècle – forçant notamment The Undertaker à concevoir le remplacement de Last Ride en tant que finisseur jusqu’à ce que la pierre tombale soit éclairée au vert pour des occasions spéciales et réintroduite des années plus tard.

Les autres sont des “destroyers” jusqu’à nouvel ordre, mais surveillez cet espace pour tout futur changement philosophique.