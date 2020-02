La WWE bloque-t-elle AEW pour gérer la Cincinnati Arena?

WWE / AEW

La relation de travail existante de la WWE avec Cincinnati, Ohio’s Heritage Bank Center, pourrait empêcher All Elite Wrestling de tenter de gérer le bâtiment à l’avenir.

C’est selon un nouveau rapport sur Fightful Select déclarant que AEW avait tenté de réserver le Heritage Bank Center dans le passé, pour ensuite être repoussé en raison de leur accord avec la WWE.

Le rapport écrit également que Jon Moxley, originaire de Cincinnati, avait fait pression pour sa promotion à domicile pour gérer la région, dans l’espoir qu’ils seraient en mesure d’accueillir un spectacle au Heritage Bank Center en particulier. Maintenant, si le lieu maintient sa position, ils devront trouver ailleurs.

Le dernier spectacle de la WWE au Heritage Bank Center était un spectacle de maison de décembre 2019. Ils l’ont déjà utilisé pour des événements spéciaux comme Cyber ​​Sunday 2006 et Starrcade 2018. Pour AEW, frapper la ville pourrait signifier trouver un autre bâtiment.

AEW a tenu son premier spectacle dans l’Ohioan le 29 janvier, avec Dynamite frappant le Wolstein Center de Cleveland pour la diffusion. Moxley a reçu un accueil de héros de la part de sa foule de l’État d’origine et on ne peut que supposer que le niveau de décibels serait encore plus élevé s’ils dirigeaient Cincinnati.