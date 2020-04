La WWE change de plan sur le look d’El Hijo Del Fantasma

WWE.com

Avant de faire ses débuts sur NXT TV la semaine prochaine, il semble que

La WWE a changé d’avis en ce qui concerne El Hijo del Fantasma et son apparence.

Le luchador extrêmement talentueux a signé avec la WWE en août

l’année dernière, et divers rumeurs et rapports en ligne ont indiqué que le

l’ancien roi Cuerno serait en compétition sans son masque de marque sous

le parapluie de la WWE. En fait, Fantasma a même travaillé plusieurs événements NXT en direct plus tôt

cette année sans ledit masque.

Dans un nouveau package vidéo conçu pour faire hype à la star imminente

Les débuts à la télévision, cependant, il semble que Fantasma conservera son look masqué.

Fantasma affrontera Jack Gallagher la semaine prochaine

épisode de NXT, ce match faisant partie du tournoi en cours de la marque pour

couronner un champion intérimaire Cruiserweight.

La semaine dernière, nous entendions des rumeurs selon lesquelles les récents enlèvements

de Raul Mendoza et Joaquin Wilde devaient être liés à un scénario impliquant

Fantasma. Ces mêmes rumeurs suggèrent que tout cela pourrait conduire à une

stable basé sur un groupe terroriste américain très réel des années 1970.

Que ce soit effectivement la voie à suivre pour Fantasma, nous allons

doivent attendre et voir. Mais maintenant, nous savons au moins que le CMLL, AAA et Lucha

La vedette souterraine concourra dans son célèbre masque pendant son mandat à la WWE.