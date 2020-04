La WWE confirme d’énormes réalisations autour de Wrestlemania 36

La WWE est allée de l’avant avec WrestleMania 36 selon le calendrier, ce qui était une décision controversée. Bien que ce fut une décision audacieuse sans aucun doute à une époque où le monde traverse des périodes extrêmement difficiles, certains pourraient dire que cela mettait la santé des superstars en danger en raison de la pandémie de coronavirus. Mais dans l’ensemble, WrestleMania 36 s’est avéré être un succès majeur en termes d’audience et d’interactions sur les réseaux sociaux.

Mise à jour sur la planification de la WWE pour la retraite de l’entrepreneur en 2020

L’objectif principal de la WWE était de fournir plus de divertissement au public qui est obligé de s’asseoir à la maison pour aider à la propagation lente du Coronavirus et ainsi gagner plus de téléspectateurs.

Sans beaucoup de travail à faire, le public était vraiment investi dans les interactions sur les réseaux sociaux en utilisant différentes plateformes. Ainsi, il a établi un nouveau record.

La WWE bientôt de retour avec des épisodes Live Raw et Smackdown?

Selon l’annonce ci-dessous de WWE.com, WrestleMania 36 semble être l’émission la plus active socialement dans l’histoire de l’événement. Plus de 13,8 millions d’interactions ont été notées au cours du plus grand événement de l’année,

“WrestleMania de cette année est officiellement l’événement le plus social de l’histoire de la WWE en tant que nouveaux champions, un match Boneyard à couper le souffle, un match Fire House Fun House époustouflant et une action non-stop ont enflammé la conversation tout au long.

La WWE prévoit d’étendre Becky Lynch Vs. Shayna Baszler Feud sur Raw

WrestleMania a vu un total de 13,8 millions d’interactions sur les réseaux sociaux au total sur Facebook, Instagram et Twitter, soit 57% de plus que WrestleMania 35 et le plus dans l’histoire de la WWE.

The Undertaker et AJ Styles ont ravi les fans, car leur bataille unique mais brutale à travers un cimetière continue d’attirer l’attention.

Drew McIntyre a laissé une image durable de WrestleMania 36 pour l’univers de la WWE avec sa montée passionnée du titre dans un moment qui change sa carrière. »

Outre les interactions, la WWE a continué à produire plus de contenu vidéo sur YouTube, ce qui a également généré des vues énormes. La WWE possède déjà une chaîne YouTube comptant plus de 50 millions d’abonnés. Outre cette plateforme de streaming vidéo, d’autres plateformes comme Instagram, Facebook et bien d’autres ont aidé à sécuriser des vues qui ont touché près d’un milliard de vues. Voici plus de WWE.com,

«La WWE a noté que WrestleMania Week a attiré plus de 967 millions de vues vidéo sur les plateformes numériques et sociales de la WWE, y compris le réseau WWE, le site Web de la WWE, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Snapchat. C’était plus de 20% par rapport à WrestleMania 35 Week. »

The Undertaker vs AJ Styles a été le match le plus réussi de WrestleMania 36 qui a fermé la nuit du spectacle. Le match Boneyard a reçu un traitement de film complet qui a été enregistré dans un endroit abandonné, quelque part en Floride.

Ce match a reçu le plus de vues sur YouTube, suivi du match du championnat universel entre Goldberg et Braun Strowman. Le match de championnat de la WWE entre Brock Lesnar et Drew McIntyre reste à la troisième place.

Les émissions de deux nuits de WrestleMania 36 ont produit 46 millions d’heures de contenu sur la plate-forme WWE Network, y compris des rétrospections des éditions précédentes de la vitrine des immortels, qui se concentraient également sur les stars qui ont rendu cet événement infâme.

WrestleMania 36 lui-même semblait être le plus long de tous les temps avec près de 6 heures et demie d’action. Y compris les Kickoff Shows, ce serait une heure et demie du spectacle.