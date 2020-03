La WWE confirme le match WrestleMania 36

WWE.com

La WWE a annoncé sur SmackDown que Daniel Bryan défierait Sami Zayn pour le titre intercontinental à WrestleMania 36.

Bryan a aidé le nouveau pote Drew Gulak à battre l’ancien champion du championnat Shinsuke Nakamura sous les yeux d’un Sami Zayn exaspéré (qui fournissait des commentaires d’invité plutôt astucieux). La société n’a pas reconnu que D-Bry et Gulak avaient effectivement triché pour obtenir la victoire malgré des visages clairs.

Certains des médicaments de Zayn, peut-être?

Zayn contre Bryan semble que ce sera l’un des points lumineux de ‘Mania à travers les deux nuits samedi et dimanche prochains. Il a l’étoffe pour être l’une des meilleures batailles de titre intercontinental au salon depuis des années, et il pourrait s’agir d’un coup dormant la nuit un ou deux.

À ce stade, il n’y a pas encore de confirmation du placement de la carte pour le match. Cependant, une victoire au titre de Bryan pourrait être un bon point de départ pour l’ensemble du week-end.

L’équipe de tag de Bryan avec Gulak est sérieuse, et la perspective d’un virage et d’une rivalité entre les deux hommes plus tard dans l’année est tout aussi savoureuse.

Pour l’instant, Gulak regardera avec tout le monde alors que Dan poursuit l’or.