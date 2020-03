La WWE confirme le NWO pour le SmackDown de ce soir

WWE.com a confirmé que des membres de l’emblématique faction nWo apparaîtront dans l’épisode de SmackDown cette semaine.

Bizarrement, seuls Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman sont annoncés. Il n’y a aucun Hollywood Hogan en vue; c’est étrange parce que Hulk devrait être intronisé aux côtés du trio dans le cadre des festivités du Hall Of Fame 2020 à Tampa 24 heures avant WrestleMania 36.

Encore plus étrange est le fait que Hogan est récemment apparu avec le personnage de nWo sur SmackDown pour une joute verbale rapide avec Bray Wyatt.

Quoi qu’il en soit, le trio exaltant de Nash, Hall et Waltman travaillera avec Alexa Bliss et Nikki Cross sur le segment de talk show du couple “ A Moment Of Bliss ”. Attendez-vous à du café, à des tapotements, à des bouffonneries nostalgiques et peut-être à certains des étranges croisements entre nWo et D-Generation X que Waltman fait quand il jette quelques côtelettes.

Une autre note intéressante est l’inclusion de Cross. Elle a raté un récent sketch “ Moment Of Bliss ” avec Alexa (qui a interviewé un autre couple de Hall of Famers, les Bella Twins, en solo) pour cause de maladie. Nikki a choisi un bon moment pour faire son retour.

N … N … N … N … Nouvel ordre mondial.