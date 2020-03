La WWE confirme l’intronisation au Temple de la renommée 2020 de Jushin «Thunder» Liger

WWE.com a publié ce qui suit, confirmant les rumeurs antérieures selon lesquelles Jushin “Thunder” Liger serait intronisé au Temple de la renommée de la WWE 2020:

Jushin “Thunder” Liger, l’un des concurrents les plus révolutionnaires de l’histoire du divertissement sportif, est le dernier intronisé de la classe 2020 du WWE Hall of Fame.

Liger rejoint Batista, les membres de nWo Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash & Sean Waltman, The Bella Twins, JBL et The British Bulldog dans la classe de 2020. Ils prendront leur place dans l’histoire lors de la cérémonie d’intronisation 2020 le jeudi 2 avril , à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.

La merveille masquée est apparue au Japon à la fin des années 1980, enchantant les fans dès le moment où il est sorti du rideau, vêtue d’un éblouissant costume rouge et blanc et d’un masque frappant avec trois cornes saillantes. Mais aussi impressionnant qu’il était à première vue, Liger était encore plus remarquable une fois que la cloche sonna. À l’intérieur du ring, Liger était un innovateur dans tous les sens du terme. Son style de haut vol et percutant a influencé des générations de concurrents et est reconnu comme l’inventeur de la Shooting Star Press.

Liger a fait son chemin aux États-Unis en 1991, arrivant en WCW et s’engageant dans une rivalité épique avec Brian Pillman sur le Championnat des poids lourds légers WCW, le précurseur du titre Cruiserweight. Les combats incroyables de Liger et Pillman sont encore évoqués à ce jour comme étant parmi les plus influents de l’histoire du divertissement sportif.

Liger est apparu sporadiquement pour la WCW tout au long des années 1990, affrontant des concurrents comme Rey Mysterio et Dean Malenko. Pendant ce temps, dans son pays d’origine, le Japon, il s’est imposé comme l’un des plus grands concurrents de tous les temps, devenant 11 fois champion IWGP Junior Heavyweight, même après qu’une tumeur au cerveau a failli lui tuer. Il a passé près de quatre décennies sans participer à un ring de la WWE, jusqu’à ce qu’il fasse ses débuts à la WWE à NXT Takeover: Brooklyn en 2015, battant Tyler Breeze dans une bataille qui a mis l’univers NXT à ses pieds.

Jushin “Thunder” Liger a pris sa retraite en janvier, faisant de lui un grappler avec la distinction d’avoir participé à cinq décennies différentes. Et maintenant, il ajoutera une autre distinction incroyable à son curriculum vitae: WWE Hall of Famer.

Ne manquez pas Jushin “Thunder” Liger prendre sa place dans l’histoire du divertissement sportif lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de la WWE 2020 le jeudi 2 avril, à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride, et en streaming en direct sur WWE Network!