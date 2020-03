La WWE confirme plusieurs 205 matchs en direct, les matchs NXT UK de la semaine prochaine dévoilés

La WWE a confirmé qu’il y aura une bataille royale de 20 hommes avec Trent Seven, Tyler Bate, Kassius Ohno, Alexander Wolfe, Ilja Dragunov, Dave Mastiff, Noam Dar, Flash Morgan Webster, Ashton Smith, Oliver Carter et Jordan Devlin et neuf d’autres pour un tir au championnat NXT UK de WALTER. Le match aura lieu la semaine prochaine.

De plus, Kay Lee Ray et Jinny contre Piper Niven et Dani Luna auront lieu lors de la diffusion NXT UK de la semaine prochaine:

La WWE a annoncé que Joaquin Wilde contre Isaiah “Swerve” Scott et Tony Nese contre Oney Lorcan auront lieu lors de la diffusion en direct de la semaine WWE 205. Vous pouvez consulter l’annonce complète ci-dessous:

Wilde cherche un coup de pouce majeur

La semaine dernière sur WWE 205 Live, Joaquin Wilde a vu sa séquence chaude mise sur la glace par le percutant Danny Burch, qui a utilisé sa magie technique et son style britannique fort pour forcer la superstar cosmique à se soumettre.

Cherchant à rebondir après la défaite décevante, Wilde fait face au défi intimidant d’Isaiah “Swerve” Scott, une superstar qui a électrifié WWE 205 Live et aspire à devenir champion NXT Cruiserweight. Wilde peut-il gagner un énorme coup de pouce et vaincre «Swerve», ou est-il juste un obstacle pour Scott?

205 Bataille originale contre NXT Cruiserweight en direct

Ce n’est un secret pour personne qu’il n’ya aucun amour perdu entre les originaux WWE 205 Live et les NXT Cruiserweights. Cette animosité était pleinement visible lors du match d’élimination par équipe de 10 joueurs il y a deux semaines. Les NXT Cruiserweights sont sortis victorieux, et il y avait une certaine dissension parmi les originaux de la WWE 205 Live, mais la rivalité est toujours profonde.

Lors de ce match, le capitaine du 205 Live Tony Nese a été éliminé par Oney Lorcan, et The Premier Athlete vise à régler le score quand il affrontera le Boston Brawler demain soir. Nese sera certainement là pour prouver que WWE 205 Live appartient toujours aux originaux, et il devra faire face à l’intensité déchaînée de Lorcan.

Ne manquez pas WWE 205 Live, diffusé demain soir à 10/9 C sur le réseau primé WWE.