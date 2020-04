La WWE couronne de nouveaux champions par équipe féminin à WrestleMania 36

WWE.com

La première nuit de WrestleMania 36 s’est ouverte avec un changement de titre lorsque Alexa Bliss et Nikki Cross ont vaincu les Kabuki Warriors pour devenir les nouvelles championnes féminines par équipe de la WWE.

C’est la deuxième fois que Cross et Bliss maintiennent ensemble les ceintures souvent négligées. Ils ont tenu les sangles pour la dernière fois pendant 62 jours l’été dernier avant de les déposer à Asuka et Kairi Sane à Hell In A Cell 2019.

Maintenant, ils les ont retrouvés sur la plus grande scène (bien que la plus étrange) de la WWE.

Les guerriers Kabuki avaient détenu l’or pendant un record de 178 jours (au moins à la télévision) avant de les déposer à Mania; le record précédent a été établi par The IIconics, qui a tenu les ceintures pendant 120 jours sans signification après les avoir ensachés au WrestleMania 35.

Bliss et Cross espèrent mieux réussir que Peyton Royce et Billie Kay, et domineront leur premier règne jetable dans le processus.

La WWE n’a pas exactement braqué les projecteurs sur les titres féminins depuis leur lancement début 2019. Ils ont à peine été présentés, en fait, même lorsqu’ils sont détenus par des équipes solides comme Asuka et Sane – les choses pourraient-elles changer maintenant que Cross et Bliss sont de retour?