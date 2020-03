La WWE dans d’énormes négociations NXT Japan avec AJPW?

WWE / AJPW

La WWE est enfermée dans des discussions secrètes avec la promotion japonaise de premier plan AJPW depuis l’été dernier.

C’est selon un nouveau rapport de Tokyo Sports (via Eastern Lariat) indiquant que les deux promotions “ont été en contact confidentiel à plusieurs reprises”, avec NXT Japan qui serait à l’ordre du jour.

Une histoire de Yahoo Japan note que Triple H a initialement rencontré le chef de l’AJPW, Jun Akiyama, pour parler de l’expansion japonaise de la WWE en juin dernier. Les deux sont restés en contact depuis et AJPW a annoncé aujourd’hui qu’Akiyama se rendra au WWE Performance Center pour un stage d’entraîneur invité en mai, avec une autre réunion Triple H sur les cartes.

Bien qu’une grande partie du bavardage de NXT Japan ne soit que de la spéculation à ce stade, il est conforme aux plans de la WWE dans le pays. Nous savons déjà qu’ils prévoient d’annoncer prochainement un nouveau Performance Center. En plus de cela, Vince McMahon et co. ont déjà monté des tentatives infructueuses d’achat de Pro Wrestling Noah, Stardom et Dragon Gate, laissant peu de partenaires viables sur la table.

Alors que les affaires d’AJPW ont énormément diminué depuis leur apogée des années 90, leur as, Kento Miyahara, est parmi les lutteurs les plus vénérés du pays. Il serait un enfer d’un atout pour construire NXT Japan autour.