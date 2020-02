La WWE demande aux stars de NXT d’être plus physiques?

Bryan Alvarez a affirmé sur Wrestling Observer Live que les responsables de la WWE avaient dit aux stars de NXT de “mettre la main” sur la fin.

Cet édit a été transmis à tout le monde sur la marque et pourrait avoir quelque chose à voir avec la concurrence émergente d’AEW. Les fans de cette société sauront que All Elite aime la physicalité sur Dynamite, et ils donnent au talent une liberté totale de s’exprimer pendant les matchs.

Alvarez a également déclaré que la WWE demandait plus d’agressivité avant que Dynamite ne commence vraiment et n’offre de compétition à NXT mercredi soir. Il semble que la société souhaite présenter un style de travail en anneau beaucoup plus intense sur NXT que sur Raw ou SmackDown.

C’est une bonne chose, car cela aide NXT à se démarquer de la foule de la WWE et lui donne plus de crédibilité contre le style robuste d’AEW.

La plupart auraient probablement mis l’agression de NXT au fait que les lutteurs voulaient impressionner la direction et gravir les échelons de la WWE. Il y a probablement un certain mérite à cela, mais c’est aussi une directive d’entreprise.

Cela peut expliquer pourquoi il y a tant de blessures sur la liste NXT.