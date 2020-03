La WWE dépose de nouvelles marques pour l’Undertaker et Randy Orton

La WWE a récemment déposé des demandes de marque pour «Apex Predator» (Randy Orton) et «Deadman» et «The Phenom» (The Undertaker). Pour ce que ça vaut, la WWE a déjà une marque active pour “The Phenom”.

Les marques ont été déposées pour, «Services de divertissement, à savoir expositions et spectacles de lutte par un lutteur et un artiste professionnel rendus en direct et par le biais de médias de diffusion, y compris la télévision, et via Internet ou un service commercial en ligne; fourniture de nouvelles et d’informations sur la lutte via un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations dans les domaines du sport et du divertissement via un portail communautaire en ligne »