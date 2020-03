La WWE dépose de nouvelles marques pour Randy Orton et The Undertaker

WWE

La WWE vient de déposer un tas de nouvelles demandes de marques concernant The Undertaker et Randy Orton.

C’est selon un nouveau rapport de PWInsider déclarant que “The Phenom”, “The Deadman” et l’ancien surnom d’Orton “Apex Predator” sont tous parmi les termes qu’ils ont demandés. Le rapport note également que la WWE possédait déjà la marque de commerce pour “The Phenom” et il n’y a pas de mot sur pourquoi ils l’ont fait à nouveau.

Les marques déposées ont été déposées aux fins suivantes: –

“G&S: Services de divertissement, à savoir expositions et performances de lutte par un lutteur et un artiste professionnel, diffusées en direct et sur des supports de diffusion, y compris la télévision, et via Internet ou un service commercial en ligne; fourniture de nouvelles et d’informations sur la lutte via un réseau informatique mondial; fourniture informations dans les domaines du sport et du divertissement via un portail communautaire en ligne. “

Orton et Undertaker devraient tous deux jouer des rôles importants à WrestleMania 36 le 5 avril. Randy affrontera probablement Edge pour couronner la querelle personnelle la plus amère de la WWE, tandis que “ Taker est en cours de préparation pour un match avec AJ Styles. Les deux vont l’officialiser avec un segment de signature de contrat sur Raw la semaine prochaine.