La WWE dépose de nouvelles marques “Revival” – Détails

La WWE a récemment déposé quelques marques liées à The Revival. Le 24 février, la société a déposé une demande pour «The Mechanics», qui est le nom utilisé dans NXT. Ils essaient également de marquer «No Flips, Just Fists». Les deux dépôts ont été effectués moins d’une semaine après que Scott Dawson et Dash Wilder ont déposé leur propre marque pour «No Flips, Just Fists», «Top Guys» et «Say Yeah».

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas de mot sur la raison pour laquelle la WWE a déposé la même marque que Dawson et Wilder. Il n’y a pas non plus de raison pour laquelle ils ont déposé leur candidature pour «The Mechanics». Certains croient que c’est encore une fois que la WWE est «mesquine».

Les contrats de Dawson et Wilder à la WWE expirent dans quelques mois et ils ont refusé toutes les nouvelles offres que la WWE leur a données.