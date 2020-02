La WWE dépose une marque déposée “Ruthless Aggression” – Détails

La WWE a déposé la marque suivante pour «Ruthless Aggression» le 11 février. C’est pour les marchandises et les services de divertissement.

«IC 025. US 022 039. G&S: Vêtements, à savoir hauts, chemises, vestes, pulls molletonnés, sweats à capuche; vêtements d’extérieur, nommément manteaux; bas, pantalons, shorts, sous-vêtements, robes, pyjamas, lingerie, cravates, foulards, gants, maillots de bain; Costumes d’Halloween et de mascarade; chaussures, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, tongs, bottes; couvre – chefs, nommément chapeaux, casquettes; bracelets; bandanas ”

«IC 041. US 100 101 107. G&S: Services de divertissement, à savoir émission sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément production et exposition d’événements de lutte professionnelle rendus en direct et par le biais de médias de diffusion, y compris la télévision, et distribués via diverses plateformes sur plusieurs formes de supports de transmission; Fourniture d’actualités et d’informations sur la lutte par le biais de médias de diffusion, y compris la télévision, et distribuées via diverses plateformes sur plusieurs formes de supports de transmission; mise à disposition d’informations dans les domaines du sport et du divertissement par le biais de médias de diffusion, y compris la télévision, et distribuée via diverses plateformes sur plusieurs formes de supports de transmission; mise à disposition d’un site Web dans le domaine de l’information sur le divertissement sportif; organisation d’événements de divertissement social à des fins de divertissement pour les fans de catch; mise à disposition de newsletters en ligne dans le domaine du divertissement sportif; revues en ligne, nommément blogs, dans le domaine du divertissement sportif »