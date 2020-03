La WWE dévoile 2 nouveaux matchs de WrestleMania 36

WWE.com

La WWE a ajouté deux nouveaux matchs à la programmation de WrestleMania 36 sur l’épisode de SmackDown de cette semaine.

Tout d’abord, Paige a appelé via Skype et a révélé que Bayley défendra son titre féminin contre Naomi, Tamina, Dana Brooke, Lacey Evans et la copine actuelle à l’écran Sasha Banks. La promotion n’a pas expliqué exactement pourquoi Paige avait le pouvoir de faire ce «Six-Pack Challenge».

Certains fans sur Twitter avaient précédemment émis l’hypothèse que Banks transformerait le babyface et la querelle avec Bayley en se dirigeant vers ‘Mania. Si c’était un plan potentiel pour la WWE, ils l’ont abandonné. Le match pour le titre féminin de SmackDown est désormais le «vilain petit canard» des trois combats de titre féminin des deux soirs des 4 et 5 avril.

Plus tôt dans l’émission de vendredi, l’animateur de Mania, Rob Gronkowski, a déclaré qu’il aimerait voir le “ roi ” Corbin se retrouver face à face avec Elias à WrestleMania. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé ou ajouté à la page du site officiel de la WWE pour le spectacle, cela devrait arriver.

La société ne prendrait certainement pas la peine d’inclure cette ligne dans la promo de Gronk si elle n’allait pas suivre.

Elias a récemment été dans les nouvelles, déplorant ses plans annulés pour le pay-per-view.