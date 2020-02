La WWE dévoile le prochain invité de Steve Austin’s Broken Skull Sessions

Twitter / @ WWENetwork

La WWE a annoncé que Big Show serait le prochain invité de l’émission “ Broken Skull Sessions ” de Steve Austin.

La société a publié un teaser sur Twitter avant de révéler la tasse souriant de Show aux côtés d’Austin souriant et de la toile de fond du réseau spécial. Le teaser a suscité toutes sortes de réponses hilarantes de la part des fans, y compris des suppositions qu’il pourrait s’agir de Ryback ou même de Hillbilly Jim.

Ne va pas jouer avec un garçon de la campagne devra attendre.

Les trois interviews d’Austin avec The Undertaker, Goldberg et Kane ont été profondément approfondies jusqu’à présent, et Show devrait suivre le même exemple avec un regard conversationnel similaire sur sa longue carrière de catcheur professionnel lorsqu’il rejoindra son vieil ennemi le 23 février.

Le timing est parfait aussi. Show est récemment revenu pour une autre brève course dans la société avant Royal Rumble, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’appelle le temps sur sa carrière et entre au WWE Hall Of Fame. Cette interview pourrait préempter ce genre d’annonce.

Le spectacle vit à Tampa, qui est le site du WrestleMania 36 de cette année, bien que le HOF 2020 puisse arriver trop tôt. Le grand homme a probablement encore quelques camées en lui avant l’induction.