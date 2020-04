La WWE devrait faire 1 milliard de dollars en 2020, EC3 dit “vous avez été averti”

WWE

Au lendemain d’un des jours les plus sombres de l’histoire de la WWE,

il semble que l’entreprise soit toujours prête à faire de 2020 un

Succès.

Selon Dave Meltzer, la WWE est actuellement sur la bonne voie pour

un bénéfice de 1 milliard de dollars pour l’année. Et Meltzer va jusqu’à dire que ce

une énorme manne est en route même si la WWE ne met pas sur une autre Arabie saoudite

spectacle dans la seconde moitié de 2020, ne propose pas un autre show house unique, et

n’apporte même pas un seul dollar de plus en ventes de marchandisage.

Le fait est que McMahon et Co. sont prêts pour une autre

injection de niveaux de trésorerie Scrooge McDuck en 2020, quelle que soit la société

ayant maintenant libéré plus de 100 employés dans l’ensemble des activités de la WWE.

Une de ces personnes qui a été relevée de ses fonctions à la WWE hier

était EC3, et l’ancien champion du monde de l’Impact n’a pas tardé à prendre à social

médias pour avertir le monde de la lutte de son prochain mouvement.

Se qualifiant de personnage essentiel III, il reste à

vu juste où EC3 se retrouvera une fois que l’entreprise de lutte tente de

revenir à un certain sentiment de normalité après que le chaos mondial en cours se soit calmé.

De tout le personnel sur le ring libéré par la WWE dans sa masse

abattage, EC3 est l’un de ceux qui a le plus grand avantage pour tout prétendant potentiel.

Ceci est un artiste qui sera un «atout» majeur pour n’importe quelle entreprise de lutte

le signe ensuite, et c’est vraiment dommage que la WWE n’ait rien fait de notable

que ce soit après avoir re-signé EC3 en 2018.