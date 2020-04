La WWE en colère contre Roman règne sur Wrestlemania 36 Décision

Selon les rapports précédents, Roman Reigns s’apprêtait à figurer dans son 5e record du WrestleMania contre l’ancien champion universel Goldberg.

Après une longue attente, la WWE l’a finalement ramené à l’image du championnat avec le plan qu’il deviendrait à nouveau champion du monde. Mais tous ces plans ont été abandonnés en raison de la pandémie de coronavirus, le joueur de la franchise ayant refusé de participer à WrestleMania 36.

Coronavirus: 2020 Money In The Bank et la tournée européenne de la WWE officiellement annulés

La WWE n’a jamais abordé la raison pour laquelle Roman Reigns a été retiré du match du Championnat universel contre Goldberg à WrestleMania 36.

Inquiétudes majeures sur le statut de la WWE de Roman Reigns après Wrestlemania 36

Ils ont soudainement inséré Braun Strowman dans le match pour le titre, ce qui peut avoir indiqué que la WWE n’est pas heureuse de la tournure des événements avant WrestleMania 36. Ils ont été contraints de modifier l’un des matchs de championnat qui n’a pas été apprécié.

Selon ce que Wrestling Observer a rapporté, il est possible que Vince McMahon soit en colère contre Roman Reigns alors que ce dernier a décidé de se retirer de WrestleMania 36.

Il n’était pas du tout mentionné sur SmackDown ou les deux nuits de WrestleMania 36. Il pourrait y avoir deux raisons à cela. Soit le Boss est en colère contre lui, soit il essaie simplement d’ignorer la situation malheureuse.

“Peut-être qu’ils sont en colère contre lui et ils n’ont pas le droit de l’être. C’est soit qu’ils sont fâchés contre lui, soit ils essaient juste de le cacher autant qu’ils le peuvent et ils ne veulent pas y faire face. “

La situation des coronavirus s’aggrave de jour en jour aux États-Unis. Certes, cela ne s’améliorera pas dans un court laps de temps, ce qui garantit que Roman Reigns ne reviendra pas à l’action de sitôt que son corps sera immunodéprimé en raison d’une bataille antérieure contre la leucémie.

Cela met également un grand point d’interrogation autour de sa carrière à la WWE. C’est la deuxième fois qu’il sort du contexte, pour des problèmes de santé.

Comme indiqué précédemment, Vince McMahon a réservé Goldberg pour vaincre The Fiend pour remporter le championnat universel. Il a ensuite réservé Roman Reigns contre Goldberg à WrestleMania 36 pour s’assurer que Reigns reçoive une réaction positive lorsqu’il remporte le championnat universel de The Myth. Cela ne se produirait pas si Reigns avait vaincu The Fiend pour remporter le titre.

Tout le plan créatif s’est retourné contre Roman Reigns qui s’est retiré de WrestleMania 36. Mais il doit prendre soin de sa famille qui a fait le bon choix pour rester à l’écart de la zone de danger.