La WWE enregistre les 2 prochains épisodes de SmackDown et 205 Live, la marque bleue se déroule à travers WrestleMania

Comme prévu, la WWE a enregistré plusieurs matchs et segments samedi dans son centre Performance Center à Orlando, en Floride, pour les deux prochains épisodes de Friday Night SmackDown et 205 Live.

La société a enregistré deux épisodes de leur programme hebdomadaire WWE de marque bleue sur FOX, ainsi que deux épisodes de leur programme hebdomadaire 205 Live sur le thème Cruiserweight qui est diffusé sur le réseau WWE chaque semaine immédiatement après SmackDown.

Cela signifie que tout le contenu de la marque SmackDown semble être «dans la boîte» menant au grand spectaculaire de deux nuits les 4 et 5 avril, car les matchs et les segments enregistrés dans l’arène vide du WWE Performance Center étaient pour les spectacles du 27 mars et du 3 avril, ces derniers étant les derniers spectacles «à la maison» pour WrestleMania 36.

Selon PWInsider.com, l’enregistrement de tout le contenu pour les deux prochaines semaines de SmackDown et de 205 spectacles en direct a été décrit comme une journée très longue et épuisante pour beaucoup car ils ont commencé tôt le matin et se sont prolongés dans la soirée.

Mis à part le calendrier épuisant des enregistrements, la WWE travaillerait extrêmement dur pour enregistrer suffisamment de contenu pour les faire passer au cours des prochaines semaines, peu importe ce qu’il faudrait. Alors que plusieurs États verrouillent des entreprises et des activités alors que la pandémie de coronavirus se poursuit, la WWE tente d’être prête à avoir autant de contenu «dans la boîte» prêt à l’emploi au cas où ils seraient mis dans une position où ils ne pourraient plus fonctionner niveau dû aux problèmes liés à COVID-19.