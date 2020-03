La WWE envisage-t-elle un défi de six packs pour le match pour le titre WrestleMania?

WWE

Selon Alex McCarthy de TalkSport, la WWE envisagerait de réserver un défi de six packs pour le SmackDown Women’s Championship de Bayley.

Tweetant qu’une source avait confirmé que les plans actuels étaient prévus pour présenter Champion Bayley, Sasha Banks, Naomi, Lacey Evans et Carmella (plus un autre artiste), la nouvelle a éclaté à la suite d’une bagarre comique de Banks et Bayley à propos de leur temps libre ce week-end.

Aucune femme n’a été réservée pour Elimination Chamber malgré le récent retour de Banks à la télévision et les querelles récentes de Bayley avec Naomi et Evans dans une paire de matchs de marque bleue récemment.

Un match multi-femmes n’a peut-être pas le plus de profil ou de projecteurs sur le “ Show Of Shows ”, mais la société n’a pas été particulièrement proactive en mettant en place un challenger crédible pour le bracelet depuis que Bayley l’a retrouvé en octobre.

En dehors de la semaine entre cela et sa perte contre Charlotte Flair, elle a conservé la ceinture bleue depuis Money In The Bank en avril. Le retour d’août de Banks a déclenché son changement de talon, mais la paire n’a pas taquiné à distance la dissension en dehors de quelques regards perdus et persistants vers le titre de “ The Boss ” qui n’ont pas encore été reconnus.